إعلام عبري يكشف سبب مغادرة طائرة نتنياهو الأجواء الإسرائيلية

كتب : مصراوي

01:42 م 14/01/2026 تعديل في 02:35 م

بنيامين نتنياهو

قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن طائرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غادرت مطار تل أبيب اليوم الأربعاء، وسط توترات قوية مع إيران.

وقالت القناة الـ12: "حلّقت اليوم (الأربعاء) طائرة "جناح صيون" من إسرائيل خارج حدود الدولة. تُستخدم الطائرة لنقل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي كان متواجدًا في المحكمة المركزية بتل أبيب لتقديم شهادته في محاكمته. وبعد حالة من القلق إثر هذا التقرير، قال مصدر عسكري للقناة: "هذه تدريبات روتينية".

w,vm 1

ووفقا للقناة العبرية، فإنه لم تصدر بعد أي تصريحات من مكتب رئيس الوزراء حول الإقلاع، مشيرًة إلى أن مصادر إسرائيلية أكدت أن الطائرة قامت برحلة مخططة مسبقًا كجزء من خطة الصيانة والتدريبات السنوية للطائرة.

انطلقت الطائرة من قاعدة نيفاتيم في الجنوب. والملاحظة اللافتة هي أن السلطات الإسرائيلية اختارت إبقاء الإشارة التي تُظهر موقع الطائرة مفتوحة، رغم إمكانية إيقافها. وقد اجتازت الطائرة بالفعل أجواء قبرص وهي متجهة إلى وجهة غير معروفة حالياً.

صورة 2 طائرة نتنياهو

وفي 13 يونيو الماضي، بعد ساعات من بدء عملية القصف المتبادل بين إسرائيل وإيران، أقلعت الطائرة من الأراضي الإسرائيلية لإبعادها عن إسرائيل. في ذلك الوقت، كانت هناك مزاعم بأن نقل الطائرة خارج البلاد جاء لتفادي أن تصبح هدفًا لهجوم إيراني.

