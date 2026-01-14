ترامب: جرينلاند ضرورة للأمن القومي الأمريكي و"القبة الذهبية"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى الولايات المتحدة الأمريكية تحتاج إلى جرينلاند لأغراض الأمن القومي الأمريكي.

وكتب ترامب الأربعاء على منصته تروث سوشيال: "تحتاج الولايات المتحدة إلى جرينلاند لأغراض الأمن القومي. وهذا أمر حيوي لـ "القبة الذهبية" التي نبنيها. ينبغي لحلف شمال الأطلسي (الناتو) أن يقود الجهود كي نحصل عليها. إذا لم نفعل ذلك، فستفعل روسيا أو الصين، وهذا لن يحدث".

وتابع ترامب: "عسكريًا، لولا القوة الهائلة للولايات المتحدة—والتي بنيتُ جزءًا كبيرًا منها خلال ولايتي الأولى، وأرفعها الآن إلى مستوى جديد وأعلى من ذلك—لما كان الناتو قوةً فعّالة أو رادعًا… ولا حتى قريبًا من ذلك! هم يعرفون ذلك، وأنا أعرفه أيضًا".

وأشار ترامب في منشوره: "يصبح الناتو أشد بأسًا وأكثر فاعلية عندما تكون جرينلاند في يد الولايات المتحدة. وأيّ شيءٍ أقل من ذلك غير مقبول".