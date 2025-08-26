زيارة وفد تقني مصري.. صحف عبرية: مفاوضات غزة في الدقيقة 90

وكالات

ذكرت صحيفة معاريف العبرية، أن فريق تفاوض مصري متخصص – وليس رفيع المستوى – زار إسرائيل أمس، بهدف صياغة التفاصيل الفنية للمحادثات، وفي مقدمتها مسألة مكان انعقادها، مشيرًة إلى أنه حتى الآن، لم يُحدد مكان المفاوضات، غير أنه تم توضيح أنها هذه المرة لن تُعقد في مصر أو قطر.

وكان مسؤول إسرائيلي كبير قد صرّح للقناة 12 قبل أيام بأنه لا توجد خلافات جوهرية بين حماس وإسرائيل بشأن تفاصيل الصفقة، مضيفاً أن مسألة تنفيذها تقع على عاتق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحده.

في السياق نفسه، أفادت تقارير أخيراً بموافقة حماس على مسودة وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المطروحة على الطاولة، وهي مسودة سبق أن اقترحها ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع بعض التحديثات، ووفقاً للتقارير، ضغط الوسطاء على الحركة للرد سريعاً في حال موافقتها.

وأكد باسم نعيم، المسؤول البارز في حماس بالخارج، أن الحركة وافقت على الاتفاق الذي عرضه عليها الوسطاء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

بالتزامن مع ذلك، شهدت منطقة تل أبيب مظاهرات تخللها إغلاق متقطع لطرق أيالون من قبل محتجين لم يطيعوا أوامر الشرطة، فيما أُغلق شارع بيجن أيضاً، لتتحرك الشرطة وتباشر إخلاء المحتجين من الطريق السريع.