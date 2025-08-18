لقطة استثنائية.. ترامب يقف أمام سيارة زيلنسكي بانتظار نزوله |فيديو

وكالات

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الأوكراني فولوديمير زيلنسكي اليوم في البيت الأبيض، قبل اللقاء الذي سيجمعهما للنقاش بشأن الحرب الأوكرانية.

وأظهر مقطع فيديو، لحظة استقبال ترامب لزيلنسكي حيث وقف الرئيس الأمريكي على بعد أمتار قليلة من السيارة التي يستقلها الرئيس الأوكراني، في انتظار نزوله منها، ويعد الرئيس الأوكراني الوحيد الذي استقبله ترامب فور وصوله خارج البيت الأبيض.

زيلينسكي يصل إلى البيت الأبيض، آخر الزعماء الأوروبيين.

ووصل الرئيس الأوكراني مساء الاثنين، إلى البيت الأبيض مرتديًا قميصًا وسترة سوداء، في مظهر رسمي أكثر من زيه العسكري المعتاد، لكنه لم يختر ارتداء بدلة كاملة وربطة عنق.

وكانت مسألة مظهر زيلنسكي موضوع نقاش بين مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين قبل اللقاء، وفق ما نقلت شبكة سي إن إن عن مسؤول أوروبي، مشيرًا إلى أن إدارة ترامب اقترحت عدم ارتدائه الزي العسكري خلال الاجتماع.