الصين: على أمريكا ألا تستخدم دولا أخرى ذريعة لتحقيق مصالحها في جرينلاند

كتب : مصراوي

02:50 م 12/01/2026

علم الصين قرب أحد المباني في بكين

نوك (جرينلاند)- (أ ب)

قالت الصين، اليوم الاثنين إنه يجب على الولايات المتحدة ألا تستخدم دولا أخرى "ذريعة" لتحقيق مصالحها في جرينلاند، وأكدت أن أنشطتها في القطب الشمالي تتوافق مع القانون الدولي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن يريد السيطرة على جرينلاند، وهي منطقة تتمتع بحكم شبه الذاتي تتبع الدنمارك العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وذلك لمنع روسيا أو الصين من السيطرة عليها.

وردا على سؤال في بكين اليوم الاثنين بشأن تصريحات الولايات المتحدة التي تفيد بأنه من الضروري أن تسيطر واشنطن على جرينلاند لمنع الصين وروسيا من السيطرة عليها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج: "أنشطة الصين في القطب الشمالي تهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة، وهي تتوافق مع القانون الدولي."

ولم تتطرق المتحدثة إلى تفاصيل تلك الأنشطة.

وأكدت ماو، دون أن تذكر جرينلاند مباشرة: "يجب احترام حقوق وحريات جميع الدول بشكل كامل في ممارسة أنشطتها في القطب الشمالي وفق القانون، ولا ينبغي للولايات المتحدة أن تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة باستخدام دول أخرى كذريعة."

وأضافت أن "القطب الشمالي يدخل ضمن نطاق المصالح العامة للمجتمع الدولي."

الصين الولايات المتحدة جرينلاند دونالد ترامب الرئيس الأمريكي

