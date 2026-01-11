إعلان

دفع ثمنها في 2010.. تاجر ليبي يحصل على شحنة هواتف بعد 16 عامًا

كتب : محمد جعفر

08:36 م 11/01/2026
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    تاجر ليبي يحصل على شحنة هواتف بعد 16 عامًا (9)
  • عرض 14 صورة
    تاجر ليبي يحصل على شحنة هواتف بعد 16 عامًا (7)
  • عرض 14 صورة
    تاجر ليبي يحصل على شحنة هواتف بعد 16 عامًا (5)
  • عرض 14 صورة
    تاجر ليبي يحصل على شحنة هواتف بعد 16 عامًا (3)
  • عرض 14 صورة
    تاجر ليبي يحصل على شحنة هواتف بعد 16 عامًا (6)
  • عرض 14 صورة
    تاجر ليبي يحصل على شحنة هواتف بعد 16 عامًا (14)
  • عرض 14 صورة
    تاجر ليبي يحصل على شحنة هواتف بعد 16 عامًا (2)
  • عرض 14 صورة
    تاجر ليبي يحصل على شحنة هواتف بعد 16 عامًا (4)
  • عرض 14 صورة
    تاجر ليبي يحصل على شحنة هواتف بعد 16 عامًا (13)
  • عرض 14 صورة
    تاجر ليبي يحصل على شحنة هواتف بعد 16 عامًا (11)
  • عرض 14 صورة
    تاجر ليبي يحصل على شحنة هواتف بعد 16 عامًا (10)
  • عرض 14 صورة
    تاجر ليبي يحصل على شحنة هواتف بعد 16 عامًا (12)
  • عرض 14 صورة
    تاجر ليبي يحصل على شحنة هواتف بعد 16 عامًا (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أثار تاجر ليبي في العاصمة طرابلس موجة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول مقطع فيديو يوثّق تسلّمه شحنة هواتف محمولة بعد تأخير دام نحو 16 عاماً، في واقعة جمعت بين الطرافة والدهشة.

وتعود القصة إلى عام 2010، حين طلب التاجر الشحنة، قبل أن تتعطل لسنوات طويلة، لتصل أخيراً مطلع عام 2026، وظهر التاجر في الفيديو وهو يفتح كيساً مليئاً بهواتف قديمة من طراز "نوكيا"، وسط أجواء غلب عليها الضحك والسخرية من قدم الأجهزة مقارنة بما هو متداول حالياً في الأسواق.

وسرعان ما انتشر المقطع على نطاق واسع، وتداول المستخدمون تعليقات طريفة، من بينها تساؤل ساخر: "هل هذه هواتف أم قطع أثرية؟"، في إشارة إلى الفجوة التكنولوجية الكبيرة بين تلك الأجهزة والهواتف الذكية الحديثة.

وكتب أحد المعلقين، ويدعى محمد أبو رميس: "يا لا ما شاء الله حظك قوي لأنها رجعت بعد 16 عام.. هذا إنجاز عظيم".

في المقابل، رأى آخرون أن الحادثة، رغم طابعها الساخر، تسلّط الضوء على واقع أكثر جدية، يتمثل في حجم التعقيدات التي واجهها قطاع الاستيراد والتجارة في ليبيا خلال السنوات الماضية، نتيجة الاضطرابات والنزاعات، وما ترتب عليها من تعطّل سلاسل التوريد وتأخر وصول الشحنات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طرابلس هواتف محمولة شحنة هواتف محمولة ليبيا الهواتف الذكية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أحمد عبدالجواد: فوز "مستقبل وطن" بـ87% من المقاعد الفردية يؤكد حضوره القوي
أخبار مصر

أحمد عبدالجواد: فوز "مستقبل وطن" بـ87% من المقاعد الفردية يؤكد حضوره القوي
عيار 21 تخطى 6 آلاف جنيه.. ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات
اقتصاد

عيار 21 تخطى 6 آلاف جنيه.. ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات
عاطل يقتحم مسكنًا ويتحرش بثلاث فتيات وسقوط إحداهن من شقة بالقاهرة.. الداخلية
حوادث وقضايا

عاطل يقتحم مسكنًا ويتحرش بثلاث فتيات وسقوط إحداهن من شقة بالقاهرة.. الداخلية
بعد جراحة العمود الفقري تطورات الحالة الصحية لـ هاني شاكر
زووم

بعد جراحة العمود الفقري تطورات الحالة الصحية لـ هاني شاكر
بعد تألقه مع الجزائر.. لوكا زيدان يتلقى عرضًا أوروبيًا
رياضة عربية وعالمية

بعد تألقه مع الجزائر.. لوكا زيدان يتلقى عرضًا أوروبيًا

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يفقد 50 قرشا في أول 10 أيام من 2026.. هل يستمر التراجع؟
قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
شرط أساسي للحج.. قائمة المستشفيات المخصصة لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية
منصة مصر العقارية.. عطل فني يضرب الموقع وتعطيل حجز الشقق
مصادر: إسرائيل ترفع التأهب تحسبا لتدخل أمريكي في إيران