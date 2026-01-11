دفع ثمنها في 2010.. تاجر ليبي يحصل على شحنة هواتف بعد 16 عامًا

أثار تاجر ليبي في العاصمة طرابلس موجة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول مقطع فيديو يوثّق تسلّمه شحنة هواتف محمولة بعد تأخير دام نحو 16 عاماً، في واقعة جمعت بين الطرافة والدهشة.

وتعود القصة إلى عام 2010، حين طلب التاجر الشحنة، قبل أن تتعطل لسنوات طويلة، لتصل أخيراً مطلع عام 2026، وظهر التاجر في الفيديو وهو يفتح كيساً مليئاً بهواتف قديمة من طراز "نوكيا"، وسط أجواء غلب عليها الضحك والسخرية من قدم الأجهزة مقارنة بما هو متداول حالياً في الأسواق.

وسرعان ما انتشر المقطع على نطاق واسع، وتداول المستخدمون تعليقات طريفة، من بينها تساؤل ساخر: "هل هذه هواتف أم قطع أثرية؟"، في إشارة إلى الفجوة التكنولوجية الكبيرة بين تلك الأجهزة والهواتف الذكية الحديثة.

وكتب أحد المعلقين، ويدعى محمد أبو رميس: "يا لا ما شاء الله حظك قوي لأنها رجعت بعد 16 عام.. هذا إنجاز عظيم".

في المقابل، رأى آخرون أن الحادثة، رغم طابعها الساخر، تسلّط الضوء على واقع أكثر جدية، يتمثل في حجم التعقيدات التي واجهها قطاع الاستيراد والتجارة في ليبيا خلال السنوات الماضية، نتيجة الاضطرابات والنزاعات، وما ترتب عليها من تعطّل سلاسل التوريد وتأخر وصول الشحنات.