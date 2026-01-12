إعلان

منظمات حقوقية: إطلاق سراح السجناء السياسيين في فنزويلا يسير بوتيرة بطيئة

كتب : مصراوي

03:08 م 12/01/2026

السجون الفنزويلية

روما- (د ب أ)

أفادت منظمات حقوقية بأن إطلاق سراح السجناء السياسيين الذي أعلنت عنه الحكومة الفنزويلية يسير بوتيرة بطيئة.

وقالت منظمة "العدالة والادماج والعفو" في منشور على منصة إكس، اليوم الاثنين، إنه تم حتى الآن تأكيد إطلاق سراح 24 شخصا.

وأضافت المنظمة إنه بالنظر إلى التوقعات المرتفعة وكثرة المعتقلين ظلما، فإن هذا العدد "غير كاف بشكل واضح".

ونشرت منظمة "فورو بينال" المعنية بحقوق الإنسان أيضا قائمة بالأشخاص الذين تم تأكيد إطلاق سراحهم حتى الآن.

وتشمل قائمة المفرج عنهم إيطاليين – الموظف في مجال التنمية ألبرتو ترنتيني ورجل الأعمال ماريو بورلو – لكنها لم تشمل ساسة معارضين بارزين مثل خوان بابلو جوانيبا أو الناشطة الحقوقية روسيو سان ميجيل.

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، اليوم الاثنين، إن ترنتيني وبورلو "في أمان بالسفارة الإيطالية في كاراكاس."

ووجهت ميلوني الشكر للرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريجيز على "التعاون البناء."

الحكومة الفنزويلية جورجا ميلوني كاراكاس

