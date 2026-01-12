اختراق موقع وزارة الإعلام السورية ورفع علمي "قسد" وكردستان

دفع ثمنها في 2010.. تاجر ليبي يحصل على شحنة هواتف بعد 16 عامًا

وكالات

تعرض موقع وزارة الإعلام السورية على الإنترنت لاختراق من قراصنة يرجح أنهم أكراد، إذ تم رفع العلم الكردي وعلم قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على الصفحة الرئيسية.

جاء هذا الحادث في خضم الاشتباكات المسلحة العنيفة التي شهدتها محافظة حلب، والتي اندلعت الثلاثاء الماضي في حيي الأشرفية والشيخ مقصود، وأسفرت عن مقتل 21 مدنيا على الأقل ونزوح نحو 155 ألف شخص، وفقا لسلطات حلب، وسط تبادل الاتهامات بين الطرفين بشأن المسؤولية عن اندلاع القتال.

تأتي هذه التطورات في ظل تعثر المفاوضات بين دمشق وقوات "قسد" حول تنفيذ اتفاق 10 مارس ينص على دمج مؤسسات الإدارة الذاتية الكردية ضمن مؤسسات الدولة السورية، وفي أعقاب تحركات دبلوماسية دولية دعت إلى وقف القتال وضبط النفس.

كان الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي قد وقعا في 10 مارس 2025 اتفاقا يقضي باندماج "قسد" ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.

كما وقعت الحكومة السورية مع قوات "قسد" اتفاقا آخر في 1 أبريل 2025 يقضي بخروج قوات "قسد" من حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب كخطوة أولى لتنفيذ اتفاق 10 مارس.

ويواجه الاتفاقان تحديات كبيرة في التنفيذ، أبرزها الخلافات حول قضايا اللامركزية وآلية الدمج في الجيش، وسط تبادل الاتهامات بين "قسد" والحكومة السورية بتعطيل التنفيذ.

وقد دعت الحكومة السورية قوات "قسد" للانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 مارس، كما حثت الوسطاء الدوليين على نقل جميع المفاوضات إلى دمشق باعتبارها "العنوان الشرعي والوطني للحوار بين السوريين".

وفي 13 ديسمبر 2025، أكد القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي أن "اتفاق مارس" الذي وقعته "قسد" مع الحكومة السورية يجب أن يكون أساسا لسوريا الجديدة، وفقا لروسيا اليوم.