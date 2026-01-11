إعلان

الشرع: الشركات المصرية لها الأولوية للمساهمة في إعادة إعمار سوريا

كتب : محمد جعفر

11:38 م 11/01/2026
    الرئيس السوري أحمد الشرع
    الرئيس السوري أحمد الشرع (3)
    الرئيس السوري أحمد الشرع (4)
    الرئيس السوري أحمد الشرع (5)
    الرئيس السوري أحمد الشرع (6)
    الرئيس السوري أحمد الشرع
    الرئيس السوري أحمد الشرع
    الرئيس السوري أحمد الشرع
    الرئيس السوري أحمد الشرع
    الرئيس السوري أحمد الشرع (10)
    الرئيس السوري أحمد الشرع (11)
    الرئيس السوري أحمد الشرع (12)
    الرئيس السوري أحمد الشرع (14)
    الرئيس السوري أحمد الشرع (13)
    الرئيس السوري أحمد الشرع (16)
    لقاء الرئيس السوري بوفد الغرفة التجارية المصري (2)
    لقاء الرئيس السوري بوفد الغرفة التجارية المصري (3)
    لقاء الرئيس السوري بوفد الغرفة التجارية المصري (1)
    الرئيس السوري أحمد الشرع (15)
    لقاء الرئيس السوري بوفد الغرفة التجارية المصري (4)
    لقاء الرئيس السوري بوفد الغرفة التجارية المصري (6)
    لقاء الرئيس السوري بوفد الغرفة التجارية المصري (5)
    لقاء الرئيس السوري بوفد الغرفة التجارية المصري (8)

أشاد الرئيس السوري أحمد الشرع بالعلاقات المصرية السورية التاريخية، مشيرًا: "الحقيقة عبر كل التاريخ أنه دائماً كان التكامل السوري المصري شيء أساسي لاستقرار المنطقة وتكاملها الاقتصادي وأيضاً استقرارها الأمني والاستراتيجي".

وأضاف الرئيس السوري، خلال لقائه وفد اتحاد الغرف التجارية المصرية لبحث آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري، أن "العلاقة السورية المصرية ليست ترفاً، وإنما هي واجب، فينبغي أن تكون في المسار الصحيح".

وتابع: "سوريا اليوم تجاوزت مراحل متعددة خلال السنة الماضية وأصبحت مهيئة لإعادة بنائها من جديد، مشيرًا إلى أن خبرات سوريا كبيرة ولكن تعرضت لأضرار بليغة خلال 14 و 15 سنة الماضية، وأيضاً بحاجة إلى تعاون كل الإقليم معها حتى تعود لبناء نفسها من جديد".

وأضاف الرئيس الشرع: "بالتالي الشركات المصرية هي أولى الناس للمساهمة في إعادة الإعمار في سوريا، وأيضاً حتى نستفيد من الخبرات الكبيرة والعظيمة الموجودة في داخل مصر لإعادة المواكبة السورية للتطور اللي حصل خلال الـ 10 سنوات أو الـ 15 سنة الماضية، لأن سوريا كانت غائبة بعض الشئ عن مشهد التطور والنمو الاقتصادي".

الغرفة التجارية المصرية سوريا إعمار سوريا أحمد الشرع

