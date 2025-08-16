كتب- محمد جعفر:

تظاهر مئات الأشخاص في مدينة السويداء جنوب سوريا وفي مناطق أخرى اليوم السبت للمطالبة بحق تقرير المصير للأقلية الدرزية في سوريا، في أكبر احتجاجات تشهدها المنطقة منذ الاشتباكات العنيفة التي وقعت فيها الشهر الماضي.

وقد لوح بعض المتظاهرين بأعلام إسرائيلية لتقديم الشكر لإسرائيل على تدخلها إلى جانبهم خلال الاشتباكات العنيفة التي اندلعت في منتصف يوليو بين ميليشيات الأقلية الدرزية وجماعات قبلية مسلحة وقوات الحكومة، كما رددوا عبارات: "الشعب يريد تدخل إسرائيل".

وتأتي تلك المظاهرة اليوم في الوقت الذي تعاني فيه سوريا من انقسامات عرقية ودينية عميقة في أعقاب انهيار حكم عائلة بشار الأسد في ديسمبر الماضي.

"الشعب يريد دخول إسرائيل".. غضب يجتاح وسائل التواصل في سوريا بعد مظاهرات بمدينة السويداء رفع فيها متظاهرون علم إسرائيل مطالبين بالانفصال pic.twitter.com/dcruBzFDgw — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 16, 2025

وقد كشفت المرحلة الانتقالية عن هشاشة الأوضاع، مع اندلاع أعمال عنف جديدة في مارس على طول الساحل وفي يوليو في السويداء، وهي مدينة تضم عددا كبيرا من السكان الدروز، مما يسلط الضوء على استمرار التهديد للسلام بعد سنوات من الحرب الأهلية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من المملكة المتحدة مقرا له ويعتمد على شبكة من المراسلين داخل سوريا، إن المتظاهرين أعربوا عن رفضهم للحكومة المركزية المؤقتة في دمشق وطالبوا بمحاكمة المسؤولين عن الفظائع المرتكبة ضد الدروز.

وأضاف المرصد أن بعض المتظاهرين دعوا إسرائيل للتدخل لدعم مطلبهم في تقرير المصير.