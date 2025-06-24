صور من موقع الهجوم الإيراني على بئر السبع في إسرائيل فجر اليوم

وكالات

قُتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص في هجوم صاروخي إيراني على مبنى سكني في بئر السبع في إسرائيل، قبل لحظات من دخول وقف إطلاق النار - الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - حيز التنفيذ.

وقال إيليا إسحاق توبول، رئيس فرع بئر السبع لمنظمة الاستجابة للطوارئ "يونايتد هتسلاه": "وقع دمار واسع النطاق وأضرار في المباني السكنية نتيجة ضربة مباشرة ومميتة".

وزعم الجيش الإسرائيلي، إنه رصد "مجموعة صواريخ قادمة من إيران" على شمال إسرائيل.

وأفاد الجيش في وقت سابق اليوم الثلاثاء إن وقف إطلاق النار مع إيران "دخل حيز التنفيذ صباح اليوم".

ومن جانبها نفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، صباح الثلاثاء، إطلاق أي صواريخ باتجاه إسرائيل بعد بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين، والذي دخل حيّز التنفيذ عقب 12 يومًا من التصعيد العسكري غير المسبوق في المنطقة.

وأكد التلفزيون الرسمي الإيراني أيضًا أنه "لم يتم إطلاق أي صواريخ إيرانية تجاه إسرائيل بعد دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ"، وذلك ردًا على إعلان الجيش الإسرائيلي عن رصد صاروخ قادم من الأراضي الإيرانية وسقوطه في منطقة بئر السبع قبل دقائق من سريان الهدنة.

وقالت هيئة الأركان الإيرانية: "طهران لم تطلق أية صواريخ باتجاه إسرائيل في الساعات القليلة الماضية"، نافية بذلك الرواية الإسرائيلية عن محاولة خرق وقف إطلاق النار.