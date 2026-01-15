إعلان

تحليق طائرات نحو طهران بعد رفع الحظر الجوي الإيراني- صور

كتب : مصراوي

06:39 ص 15/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    تحليق طائرات نحو طهران
  • عرض 4 صورة
    تحليق طائرات نحو طهران
  • عرض 4 صورة
    تحليق طائرات نحو طهران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أفاد موقع Flightradar24 المتخصص في تتبع حركة الطيران، بتوجه عدة طائرات نحو العاصمة الإيرانية طهران، وذلك بعد انتهاء فترة الإغلاق الذي فرضته السلطات على المجال الجوي فوق البلاد.

ذكرت الخدمة في منشور عبر حسابها على منصة "إكس": "بعد انتهاء فترة إغلاق المجال الجوي الإيراني، بدأت بعض الطائرات التحليق باتجاه طهران".

ونشرت "Flightradar24" خريطة للحركة الجوية تظهر 5 طائرات وهي تحلق في الأجواء فوق إيران، في مؤشر واضح على استئناف الحركة الجوية.

كانت Flightradar24 قد أعلنت سابقا مساء الأربعاء، أن السلطات الإيرانية أغلقت المجال الجوي فوق البلاد لأكثر من ساعتين على خلفية احتجاجات، مشيرة إلى أن البلاد كانت تستقبل فقط الرحلات الدولية الحاصلة على تصريح خاص.

وفي وقت لاحق، نقلت وكالة "رويترز"، أن السلطات الإيرانية مددت إغلاق الأجواء ليشمل جميع الرحلات حتى الساعة 06:30 صباحا، باستثناء الرحلات الدولية من وإلى إيران الحاصلة على تصريح.

يأتي هذا التقييد المشدد في حركة الطيران وسط تقارير إعلامية تفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس "خيار التدخل العسكري" ردا على "قمع السلطات الإيرانية للمتظاهرين"، مما يزيد من حدة القلق بشأن احتمال تصعيد عسكري بين البلدين، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تحليق طائرات نحو طهران إلغاء الحظر الجوي في إيران إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ترامب: تم إبلاغي أن عمليات القتل في إيران توقفت
شئون عربية و دولية

ترامب: تم إبلاغي أن عمليات القتل في إيران توقفت
بعد ظهورها بفستان ذهبي جريء ومجوهرات فاخرة.. من هي عارضة الأزياء كايلي
الموضة

بعد ظهورها بفستان ذهبي جريء ومجوهرات فاخرة.. من هي عارضة الأزياء كايلي
سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 15-1-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 15-1-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
"عشرة عمر وستر وغطا".. شقيق شيرين عبدالوهاب يكشف أسماء من دعموها في محنتها
زووم

"عشرة عمر وستر وغطا".. شقيق شيرين عبدالوهاب يكشف أسماء من دعموها في محنتها
تنبيهات جديدة بشأن ساعات العمل بالسكة الحديد
أخبار مصر

تنبيهات جديدة بشأن ساعات العمل بالسكة الحديد

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان