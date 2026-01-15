تحليق طائرات نحو طهران بعد رفع الحظر الجوي الإيراني- صور

كيف يمكن لهجوم أمريكي أن يُنقذ نظام "خامنئي" من السقوط؟



وكالات

أفاد موقع Flightradar24 المتخصص في تتبع حركة الطيران، بتوجه عدة طائرات نحو العاصمة الإيرانية طهران، وذلك بعد انتهاء فترة الإغلاق الذي فرضته السلطات على المجال الجوي فوق البلاد.

ذكرت الخدمة في منشور عبر حسابها على منصة "إكس": "بعد انتهاء فترة إغلاق المجال الجوي الإيراني، بدأت بعض الطائرات التحليق باتجاه طهران".

ونشرت "Flightradar24" خريطة للحركة الجوية تظهر 5 طائرات وهي تحلق في الأجواء فوق إيران، في مؤشر واضح على استئناف الحركة الجوية.

كانت Flightradar24 قد أعلنت سابقا مساء الأربعاء، أن السلطات الإيرانية أغلقت المجال الجوي فوق البلاد لأكثر من ساعتين على خلفية احتجاجات، مشيرة إلى أن البلاد كانت تستقبل فقط الرحلات الدولية الحاصلة على تصريح خاص.

وفي وقت لاحق، نقلت وكالة "رويترز"، أن السلطات الإيرانية مددت إغلاق الأجواء ليشمل جميع الرحلات حتى الساعة 06:30 صباحا، باستثناء الرحلات الدولية من وإلى إيران الحاصلة على تصريح.

يأتي هذا التقييد المشدد في حركة الطيران وسط تقارير إعلامية تفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس "خيار التدخل العسكري" ردا على "قمع السلطات الإيرانية للمتظاهرين"، مما يزيد من حدة القلق بشأن احتمال تصعيد عسكري بين البلدين، وفقا لروسيا اليوم.