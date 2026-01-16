الدفاع السورية ترحب بانسحاب قوات قسد من مناطق التماس شرقي حلب

وكالات

رحبت وزارة الدفاع السورية، بقرار انسحاب قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من مناطق التماس الحالية شرقي حلب.

وقالت وزارة الدفاع السورية، في بيان الجمعة، إنه ستتابع بدقة استكمال تنفيذ انسحاب قسد بكامل العتاد والأفراد إلى شرق نهر الفرات.

وأكدت وزارة الدفاع السورية، أنها ستبدأ انتشار وحدات الجيش لتأمين مناطق انسحاب قسد وفرض سيادة الدولة.

وفي وقت سابق، أعلن القائد العام لقوات "قسد" مظلوم عبدي، اليوم الجمعة، عن بدء انسحاب قواته صباح الغد من شرقي حلب تنفيذا لاتفاق مارس.

وقال عبدي، في بيان اليوم الجمعة، إنه بناء على دعوات من الدول الصديقة والوسطاء، وإبداءنا لحسن النية في إتمام عملية الدمج والالتزام بتنفيذ بنود اتفاقية العاشر من مارس".

وأكد قائد قسد، "أنه قرر سحب قواته غدا صباحاً الساعة 7 (بالتوقيت المحلي) من مناطق التماس الحالية شرقي حلب والتي تتعرض لهجمات منذ يومين، وذلك نحو إعادة تموضع في مناطق شرق الفرات"