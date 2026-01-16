إعلان

قائد قسد يعلن سحب قواته من شرق حلب تنفيذًا لاتفاق مارس

كتب-عبدالله محمود:

11:24 م 16/01/2026

الجنرال مظلوم عبدي القائد العسكري لقوات سوريا الدي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، اليوم الجمعة، عن البدء انسحاب قواته صباح الغد من شرقي حلب تنفيذا لاتفاق مارس.

وقال عبدي، في بيان اليوم الجمعة، إنه بناء على دعوات من الدول الصديقة والوسطاء، وإبداءنا لحسن النية في إتمام عملية الدمج والالتزام بتنفيذ بنود اتفاقية العاشر من مارس".

وأكد قائد قسد، "أنه قرر سحب قواته غدا صباحاً الساعة 7 (بالتوقيت المحلي) من مناطق التماس الحالية شرقي حلب والتي تتعرض لهجمات منذ يومين، وذلك نحو إعادة تموضع في مناطق شرق الفرات".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مظلوم عبدي القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية القائد العام لقوات قسد قائد قسد يعلن سحب قواته من شرق حلب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

من هي زوجة ويجز؟.. 10 معلومات عن نور العزاوي بعد ارتباطهما رسميا
زووم

من هي زوجة ويجز؟.. 10 معلومات عن نور العزاوي بعد ارتباطهما رسميا
إيقاف لاعبي منتخب مصر وغيابهم عن مباراة نيجيريا.. ما التفاصيل
رياضة عربية وعالمية

إيقاف لاعبي منتخب مصر وغيابهم عن مباراة نيجيريا.. ما التفاصيل
"بعد ياسر إبراهيم".. الإصابات تضرب منتخب مصر قبل مباراة نيجيريا في أمم
رياضة عربية وعالمية

"بعد ياسر إبراهيم".. الإصابات تضرب منتخب مصر قبل مباراة نيجيريا في أمم
أول تعليق من لجنة مفاوضات سد النهضة على رسالة ترامب للرئيس السيسي
أخبار مصر

أول تعليق من لجنة مفاوضات سد النهضة على رسالة ترامب للرئيس السيسي

منى زكي وأنغام وهند صبري.. النجوم يهنئون ويجز على زواجه
زووم

منى زكي وأنغام وهند صبري.. النجوم يهنئون ويجز على زواجه

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

نيجيريا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

* إيقاف لاعبي منتخب مصر وغيابهم عن مباراة نيجيريا.. ما التفاصيل
* ترامب يوجه رسالة مكتوبة إلى الرئيس السيسي بشأن سد النهضة