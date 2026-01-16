أوكرانيا وروسيا تتفقان على وقف إطلاق النار في محطة زابوريجيا النووية

(د ب أ)

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، إن أوكرانيا وروسيا اتفقتا على تطبيق "وقف إطلاق نار محلي" في محطة زابوريجيا النووية للسماح بإجراء إصلاحات على "خط الطاقة الاحتياطي الأخير المتبقي" في الموقع.

وأفادت الوكالة في بيان بأنه من المتوقع أن يبدأ فنيون من شركة شبكة الكهرباء الأوكرانية، خلال الأيام المقبلة، أعمال إصلاح خط 330 كيلوفولت، الذي تضرر وانقطع نتيجة النشاط العسكري في 2 يناير الجاري.

وأوضحت الوكالة أنها نشرت فريقا للإشراف على أعمال الإصلاح.