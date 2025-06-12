مفاجأة.. الهند سبق أن ألغت رحلتين للطائرة المنكوبة بسبب الأعطال

وكالات

في كارثة جوية جديدة، تحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية من طراز "بوينج 787-8 دريملاينر" صباح الخميس، بعد دقائق من إقلاعها من مطار أحمد آباد، وكانت في طريقها إلى العاصمة البريطانية لندن.

الطائرة التي تحمل رقم الرحلة AI-171، كانت تقلّ 242 شخصًا، بينهم 12 من أفراد الطاقم، وفقدت الاتصال ببرج المراقبة عقب إرسال نداء استغاثة لم يتم الرد عليه

ورغم فداحة الحادث الذي راح ضحيته العشرات، إلا أن هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها ذات الرحلة مشكلات فنية.

BREAKING: AIR INDIA FLIGHT HEADING TO LONDON HAD PRIOR TECH ISSUES BEFORE DEADLY CRASH BUT WAS STILL ALLOWED TO FLY



The same Ahmedabad–London Air India flight was reportedly cancelled on December 13, 2024, due to a technical fault that affected 300 passengers. https://t.co/DWP4HGfMiu pic.twitter.com/CfIRQxpLQv — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) June 12, 2025

ففي 13 ديسمبر 2024، تم إلغاء رحلة AI-171 من أحمد آباد إلى لندن بسبب خلل تقني أثّر على نحو 300 راكب.

وفي نفس الشهر، واجهت رحلة قادمة من لندن خللًا فنيًا أجبرها على الهبوط اضطراريًا في مطار أحمد آباد، مما تسبب في حالة من الفوضى بين المسافرين.

وسجلت طائرة أخرى من نفس الطراز (AI113)، متجهة من دلهي إلى برمنغهام، تسريبًا في النظام الهيدروليكي لعجلات الهبوط، أدى إلى تعطيل عمليات الهبوط والإقلاع في مطار برمنغهام لأكثر من نصف ساعة.

وتبين أن الطائرة المتحطمة اليوم كانت قد دخلت الخدمة في أغسطس 2013، وتبلغ من العمر أكثر من 11 عامًا، ومزوّدة بمحركات GEnx-1B64، المصممة للطائرات عريضة البدن متوسطة السعة.

يذكر أن الخطوط الجوية الهندية ألغت أكثر من 100 رحلة بين الهند والولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر 2024 بسبب نقص الطائرات المتاحة.