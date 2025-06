مفاجأة.. الهند سبق أن ألغت رحلتين للطائرة المنكوبة بسبب الأعطال

وكالات

في كارثة جوية جديدة، تحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية من طراز "بوينج 787-8 دريملاينر" صباح الخميس، بعد دقائق من إقلاعها من مطار أحمد آباد، وكانت في طريقها إلى العاصمة البريطانية لندن.

الطائرة التي تحمل رقم الرحلة AI-171، كانت تقلّ 242 شخصًا، بينهم 12 من أفراد الطاقم، وفقدت الاتصال ببرج المراقبة عقب إرسال نداء استغاثة لم يتم الرد عليه

ورغم فداحة الحادث الذي راح ضحيته العشرات، إلا أن هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها ذات الرحلة مشكلات فنية.

BREAKING: AIR INDIA FLIGHT HEADING TO LONDON HAD PRIOR TECH ISSUES BEFORE DEADLY CRASH BUT WAS STILL ALLOWED TO FLY



The same Ahmedabad–London Air India flight was reportedly cancelled on December 13, 2024, due to a technical fault that affected 300 passengers. https://t.co/DWP4HGfMiu pic.twitter.com/CfIRQxpLQv