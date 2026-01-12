إعلان

عشرات الآلاف من الموالين للحكومة يخرجون في الشوارع في إيران

كتب : مصراوي

01:24 م 12/01/2026

مظاهرات إيران

دبي- (أب)

خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين الموالين للحكومة في شوارع إيران في استعراض للقوة بعد الاحتجاجات التي تشهدها أنحاء البلاد ضد نظام الحكم الديني .

وأذاع التلفزيون الإيراني الحكومي صورا للمتظاهرين يتدفقون في طهران نحو ميدان" الثورة الإسلامية" في العاصمة.

Iووصف المظاهرة بـ " الانتفاضة الإيرانية ضد الارهاب الأمريكي-الصهيوني" بدون الإشارة إلى الغضب الكامن في البلاد بسبب تعثر الاقتصاد، مما أثار احتجاجات على مدار الأسبوعين الماضيين.

ونشر التلفزيون صورا لمثل هذه المظاهرات قي أنحاء البلاد، في محاولة للإشارة للتغلب على الاحتجاجات، مثلما قال وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي في وقت سابق من اليوم.

إيران مظاهرات إيران الثورة الإسلامية

