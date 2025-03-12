فيديو متداول.. لحظة اغتيال السفير السوري المنشق نور الدين اللباد

وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، قالوا فيه إنه يظهر لحظة اقتحام منزل السفير السوري المنشق نور الدين اللباد وشقيقه عماد اللباد في حي المجبل بمدينة الصنمين بدرعا، قبل اغتيالهما.



https://x.com/schunnaq/status/189983774529752281

وظهر في الفيديو المتداول رجلان ملثمان يحملان السلاح إلى منزل اللباد الذي كانت تقف أمامه سيارة بيضاء اللون، وبعد ثوان قليلة خرج الرجلان من المنزل.

وقال "تلفزيون سوريا"، أمس الثلاثاء، إن مسلحين مجهولين اغتالوا نور الدين اللباد وشقيقه في إطلاق نار على منزل السفير، قبل أن يلوذوا بالفرار.

وكان اللباد وزيرًا مفوضًا في وزارة الخارجية السورية، وفي وقتٍ سابق عمل في سفارات سوريا، في اليمن وفرنسا والعراق وتركيا وليبيا، وفق ما ذكره "تلفزيون سوريا".