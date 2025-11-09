إيران والجفاف.. ماذا نعرف عن الأزمة التي تهدد بإجلاء سكّان طهران؟

توجه إيران واحدة من أقسى أزمات المياه في تاريخها، بعدما أعلنت وسائل إعلام رسمية أن 19 مخزونا لسد في مختلف أنحاء البلاد باتت على وشك الجفاف الكامل، حيث أصبحت لا تحتوي سوى على أقل من 5% من طاقتها التخزينية.

وبحسب وكالة فارس الإيرانية، فإن عدد السدود المتأزمة تضاعف خلال الأسبوعين الماضيين، حيث كانت التقارير في أواخر أكتوبر الماضي تشير إلى 8 سدود فقط تواجه الخطر، قبل أن يرتفع الرقم بشكل حاد إلى 19 سدًا مع بداية شهر نوفمبر الجاري.

ووفقًا للوكالة الإيرانية، تشمل السدود الجافة عددًا من المنشآت الحيوية المنتشرة عبر أحواض البلاد المختلفة من أبرزها: "سدود فريمان، وكريت، ودوستي، وبار، وطرق في الهضبة الوسطى والشرقية، وسدود بارزو، ووشمكير، ودانشمند، ولار، وألاك في الشمال، وسدود رودبال، وتنكاب، واستقلال في الجنوب، وسدود عباس آباد ليكه، وسد قوري شاي في حوض أرس، وسدود آي دوغموش، وسفیدرود، وسد سنكه سياه".

لكن الأزمة كانت ظاهرة بشكل كبير في مدينة مشهد أكبر مدن إيران، حيث قال المسؤول عن مؤسسة المياه في المدينة حسين إسماعيليان، لوكالة إسنا، إن مخزون المياه في السدود الأربعة المغذية للمدينة تراجع إلى نحو 40 مليون متر مكعب فقط، مقارنة بـ189 مليونًا في نفس الفترة من العام الماضي.

تقع مدينة مشهد التي تعد من المدن المقدسة في إيران، في منطقة قاحلة تبعد نحو 900 كيلومتر عن العاصمة طهران، وتشهد مثل غيرها من المحافظات انقطاعًا شبه كامل في الأمطار، إذ لم تشهد 15 محافظة من أصل 31 أي هطول مطري خلال فصل الخريف الجاري.

وفي العاصمة طهران لم يكن الوضع أفضل حالًا، حيث أعلن المدير العام لشركة مياه طهران، بهزاد بارسا، أن أحد السدود الخمسة المغذية للعاصمة جف تمامًا، فيما انخفض منسوب المياه في سد "أمير كبير" إلى 14 مليون متر مكعب فقط، بعدما كانت سعته العام الماضي 86 مليونًا.

وأضاف بارسا خلال تصريحات لوسائل إعلام إيرانية، أن معدلات الأمطار تراجعت بنسبة 100% تقريبًا هذا العام، مما دفع السلطات إلى بدء تطبيق نظام تقنين المياه ليلاً.

الأرصاد الجوية الإيرانية، توقعت استمرار انقطاع الأمطار خلال الأيام المقبلة ما ينذر بتفاقم الأزمة في الأسابيع القادمة.

في السياق ذاته، حذر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان من احتمال اضطرار سكان طهران، البالغ عددهم نحو 10 ملايين نسمة، إلى مغادرة العاصمة إذا استمر الجفاف بالمستوى الحالي.

وأكد بزشكيان أن إيران ستتخذ إجراءات صارمة لترشيد استهلاك المياه إذا لم تهطل الأمطار قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري.