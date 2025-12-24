إعلان

زلزال بقوة 6.1 درجة يهز جنوب شرق تايوان

كتب : مصراوي

12:40 م 24/12/2025

زلزال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

ضرب زلزال بقوة 6.1 مقياس ريختر مقاطعة تايتونج في جنوب شرق تايوان الساعة 5:47 مساءً بالتوقيت المحلي اليوم الأربعاء، وفقًا للإدارة المركزية للأرصاد الجوية (CWA).

وأظهرت بيانات الإدارة أن مركز الزلزال كان يقع على بعد حوالي 10.1 كيلومتر شمال مبنى محافظة تايتونج، وعلى عمق 11.9 كيلومتر.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار.

وكانت شدة الزلزال، التي تقيس التأثير الفعلي للهزة، الأعلى في بلدة بينان بمقاطعة تايتونج، حيث بلغت 5- على مقياس شدة الزلازل المكون من سبع درجات في تايوان.

وسجلت شدته 4 في أجزاء أخرى من تايتونج، وكذلك في مقاطعتي هوالين وبينجتونج، و3 في مدن كاوهسيونج وتاينان وتشيي، وفي مقاطعتي نانتو وتشيي ويولين وتشانجهوا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

زلزال تايوان مقياس ريختر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الكاميرون

- -
22:00

الجابون

الجزائر

- -
17:00

السودان

كوت ديفوار

- -
19:30

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الحكومة تعدل لائحة التصالح في مخالفات البناء.. تفاصيل
الحكومة: غرامة السرعة الزائدة على الطرق تصل لـ 10 آلاف جنيه
السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بشأن لجنة التصرف في أموال الجماعات الإرهابية
بالصور.. انهيار شقيقة الفنان طارق الأمير في جنازته
مواعيد الحجز في شقق الإسكان في المدن الجديدة
قرار بتبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة