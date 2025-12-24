زلزال بقوة 6.1 درجة يهز جنوب شرق تايوان

وكالات

ضرب زلزال بقوة 6.1 مقياس ريختر مقاطعة تايتونج في جنوب شرق تايوان الساعة 5:47 مساءً بالتوقيت المحلي اليوم الأربعاء، وفقًا للإدارة المركزية للأرصاد الجوية (CWA).

وأظهرت بيانات الإدارة أن مركز الزلزال كان يقع على بعد حوالي 10.1 كيلومتر شمال مبنى محافظة تايتونج، وعلى عمق 11.9 كيلومتر.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار.

وكانت شدة الزلزال، التي تقيس التأثير الفعلي للهزة، الأعلى في بلدة بينان بمقاطعة تايتونج، حيث بلغت 5- على مقياس شدة الزلازل المكون من سبع درجات في تايوان.

وسجلت شدته 4 في أجزاء أخرى من تايتونج، وكذلك في مقاطعتي هوالين وبينجتونج، و3 في مدن كاوهسيونج وتاينان وتشيي، وفي مقاطعتي نانتو وتشيي ويولين وتشانجهوا.