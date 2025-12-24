جيش الاحتلال: نهاجم مواقع تابعة لحزب الله في جنوب لبنان

( د ب أ)

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سلسلة غارات استهدفت وادي النميرية وحومين في جنوب لبنان>

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام"، :"نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم عدوانا جويا مستهدفا وادي النميرية في منطقة النبطية بسلسلة غارات، ملقيا خلالها عدد من صواريخ جو - أرض أحدث انفجارها دويا تردد في أرجاء المنطقة".

وأشارت إلى أن "الطيران الحربي المعادي شن بعدها بدقائق غارة جوية مستهدفا وادي حومين"، لافتة إلى أن "العدوان الجوي يتزامن مع تحليق مكثف للطيران المسير في اجواء بلدات الدوير، الشرقية، النميرية، تول، النبطية، زبدين وجبشيت وعلى علو متوسط".

بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة مواقع إطلاق تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في منشور على صفحته بمنصة إكس اليوم: "أغار جيش الدفاع قبل قليل على عدة مواقع إطلاق تابعة لحزب الله في عدة مناطق بجنوب لبنان".

وأشار إلى أنه "خلال الغارة تم تدمير مبان عسكرية وبنى تحتية إرهابية اضافية عمل منها عناصر إرهابية من حزب الله في الفترة الأخيرة"، لافتا إلى أن "وجود مواقع الإطلاق التي تم استهدافها يشكل خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".

وأكد أدرعي أن "جيش الدفاع سيواصل العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل ومحاولات إعادة إعمار حزب الله".

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان، الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر 2024، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتفجير، وتشنّ بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان، كما لا تزال قواتها متواجدة في عددٍ من النقاط في جنوب لبنان.

وأسفرت الغارات منذ التوقيع على اتفاقية وقف الأعمال العدائية وحتى 27 من الشهر الماضي عن مقتل 335 شخصاً وجرح 973 آخرين.