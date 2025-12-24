استقر سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الأربعاء 24-12-2025، عند نفس مستواه ببداية التعاملات الصباحية، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 3986 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 5125 جنيهًا للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 5980 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 6834 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 47840 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 68340 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 212537 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 341700 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.18% إلى نحو 4492 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.