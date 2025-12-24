روسيا تعلن سيطرتها على بلدة في مقاطعة زابوريجيا

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن سيطرة قوات "الشرق" التابعة لها على بلدة زاريتشنويه، التابعة لمقاطعة زابوريجيا.

وأضافت الوزارة في بيان لها: "بلغت خسائر القوات الأوكرانية، في منطقة نفوذ مجموعة قوات الشرق، ما يصل إلى 245 جندياً، و17 سيارة، ومدفعين ميدانيين، أحدهما مدفع ذاتي الدفع من طراز بالادين عيار 155 ملم أمريكي الصنع، وتم تدمير مستودع للوقود".

وتواصل وحدات مجموعة قوات "المركز" القضاء على ما تبقى من القوات الأوكرانية المحاصرة في مدينة ميرنوجراد (ديميتروف)، وتطهير قرية رودينسكوي في دونيتسك.

وفي وقت سابق، أمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية سيطرت على بلدة أندرييفكا التابعة لمقاطعة دنيبروبتروفسك، كما بسطت سيطرتها على بلدة بريليبكا في مقاطعة خاركيف، إضافة لتحقيق تقدم على جميع خطوط القتال في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وكان الجيش الأوكراني أعلن، الثلاثاء، أن القوات انسحبت من بلدة ‌سيفيرسك المحاصرة في شرق ⁠البلاد، وذلك بعد نحو أسبوعين من إعلان وزارة الدفاع الروسية سيطرتها على المدينة الاستراتيجية في شمال مقاطعة دونيتسك.

وجاء ذلك في الوقت الذي ‌تكثف فيه القوات الروسية عملياتها القتالية على خط الجبهة مترامي الأطراف.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في بيان إنها سحبت الجنود حفاظا ‍على ⁠أرواحهم، مضيفة أنها كبدت العدو خسائر فادحة.

وجاء في البيان: "‌تمكن الغزاة ‍من التقدم بسبب التفوق العددي الكبير والضغط ‌المستمر من مجموعات هجومية صغيرة في ظروف جوية صعبة".