سان فرانسيسكو.. حريق صغير يغرق المدينة الأمريكية في بحر الظلام- صور

شهدت مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، ليل السبت/ الأحد، انقطاعا واسع النطاق للتيار الكهربائي، ما أثر على نحو 130 ألفا من سكان المدينة.

لكن إدارة الطوارئ في المدينة وشركة "باسيفيك للغاز والكهرباء"، أعلنتا عودة التيار الكهربائي إلى حوالي 95 ألف عميل في المدينة البالغ تعداد سكانها 800 ألف شخص.

وقالت الشركة في بيان، إن فرقها تمكنت من إعادة التيار إلى 95 ألف مستخدم بحلول الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي، فيما لا تزال تعمل على إعادته إلى قرابة 35 ألفا آخرين، مؤكدة عدم وقوع إصابات بين السكان أو طواقمها الفنية.

وكانت الشركة صرّحت عقب انقطاع التيار مساء السبت، بأنها تعمل مع فرق التدخل ومسؤولي المدينة على معالجة عطل في سان فرانسيسكو أثّر على 130 ألف عميل.

على ضوء ذلك، طالبت الإدارة المحلية للمدينة السكان بالبقاء في منازلهم، إذ توقفت بعض إشارات المرور عن العمل ما أثّر بدوره على حركة المرور وسبّب اضطرابات كبيرة في وسائل النقل العامة.

وكتب مسؤول في سان فرانسيسكو، دانيال لوري على إكس: "ستتساقط الأمطار الليلة. من ليس بحاجة إلى الخروج فليلتزم بمنزله".

وأشار لوري، إلى أنه تم نشر عناصر من شرطة المرور في الطرق لتعويض غياب إشارات المرور المعطلة، موضحا أن حريقا في محطة طاقة فرعية تسبب في انقطاع التيار الكهربائي بالمدينة.

وأكد لوري، أنه غير قادر تحديد موعد دقيق لعودة التيار إلى باقي المستخدمين.

"سان فرانسيسكو غارقة في الظلام"

أدى الانقطاع الواسع للتيار الكهربائي، إلى غرق مساحة كبيرة من الجزء الشمالي من سان فرانسيسكو في الظلام، بدءًا من أحياء ريتشموند وبريسيديو والمناطق المحيطة بمنتزه جولدن جيت في وقت مبكر من بعد ظهر السبت، قبل أن يتسع نطاق الانقطاع.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، بأن منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أشارت إلى إغلاق جماعي للمطاعم والمتاجر في المدينة، فيما أظلمت الشوارع والطرقات.

وأصابت إشعارات تلقاها العملاء في المدينة بأن عودة التيار قد تستغرق ساعات، المستخدمين بحالة من الإحباط إذ كانوا يتسوقون في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة قبل عيد الميلاد.

واضطرت المطاعم والمحال التتجارية، إلى الإغلاق نتيجة صعوبات في إتمام المعاملات المالية بدون أنظمة الدفع الإلكتروني في المدينة التي تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال".