العثور على الصندوق الأسود لطائرة رئيس أركان الجيش الليبي المنكوبة

كتب : مصراوي

12:09 م 24/12/2025

الطائرة المنكوبة

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، اليوم الأربعاء، العثور على الصندوق الأسود وجهاز تسجيل الصوت الخاص بالطائرة الليبية المنكوبة التي كانت تقل رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد علي الحداد والوفد المرافق له.

وأكد الوزير أن جميع من كانوا على متن الطائرة، وعددهم ثمانية أشخاص، لقوا مصرعهم في الحادث، مشيراً إلى أن فرق التحقيق باشرت عملها فوراً من موقع الحطام في العاصمة أنقرة، حيث جرى العثور على الصندوق الأسود الذي يُتوقع أن يسهم في كشف ملابسات الحادث.

وكان وزير الداخلية التركي قد أعلن، أمس الثلاثاء، الوصول إلى حطام الطائرة، موضحاً في تدوينة على منصة "إن سوسيال" أن عناصر الدرك عثروا على الحطام على بعد نحو كيلومترين من قرية كسيك كاواك التابعة لقضاء هايمانا قرب أنقرة، بعد سقوط الطائرة عقب إقلاعها من مطار أسن بوغا في طريقها إلى العاصمة الليبية طرابلس، واستمرت عمليات البحث في موقع الحطام طوال الليلة الماضية وحتى فجر اليوم الأربعاء.

وفي ليبيا، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الحداد الرسمي في عموم البلاد لمدة ثلاثة أيام، عقب مقتل رئيس أركان الجيش الليبي وأربعة من مرافقيه في حادث تحطم الطائرة بعد إقلاعها من مطار أنقرة مساء الثلاثاء، فيما أفاد وزير العدل التركي بأن نيابة أنقرة باشرت تحقيقاً في ملابسات الحادث.

من جانبه، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، في بيان، تلقي نبأ وفاة رئيس أركان الجيش الليبي ومستشاره محمد العصاوي دياب، ورئيس أركان القوات البرية الفريق ركن الفيتوري غريبيل، ومدير جهاز التصنيع العسكري العميد محمود القطيوي، والمصور في مكتب إعلام رئيس الأركان العامة محمد عمر أحمد محجوب، أثناء عودتهم من أنقرة.

الطائرة الليبية المنكوبة الصندوق الأسود محمد علي الحداد علي يرلي قايا

