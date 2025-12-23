كتب- محمد جعفر:

كشفت مجموعة جديدة من الوثائق المتعلقة برجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، نشرتها وزارة العدل الأمريكية، عن بريد إلكتروني منسوب إلى مدعٍ عام في نيويورك، يفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سافر على متن الطائرة الخاصة لإبستين مرات أكثر مما أُعلن سابقًا.

وبحسب رسالة إلكترونية مؤرخة في 7 يناير 2020، كتب المدعي العام، الذي لم يُكشف عن هويته، أن سجلات الرحلات الجوية تشير إلى أن ترامب استقل طائرة إبستين الخاصة ثماني مرات خلال تسعينيات القرن الماضي، في تطورات جديدة لعلاقة ترامب بقضية إبستين.

وذكرت الرسالة التي نشرت "رويترز" صورتها، أن أربعًا على الأقل من هذه الرحلات كانت على متنها أيضًا جيسلين ماكسويل، شريكة إبستين، والتي تقضي حاليًا عقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا بعد إدانتها بمساعدة إبستين في الاعتداء الجنسي على قاصرات.

ترامب ينفي أي ارتباط بطائرة إبستين

وفي منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي عام 2024، نفى ترامب تلك المزاعم، مؤكدًا أنه "لم يكن على متن طائرة إبستين قط، ولا في جزيرته"، ولم يتضمن البريد الإلكتروني أي اتهام مباشر لترامب بارتكاب مخالفات جنائية.

وأوضحت الوثائق أنه في إحدى الرحلات كان الركاب الثلاثة فقط هم إبستين وترامب وشابة تبلغ من العمر 20 عامًا، جرى حجب اسمها، كما أشارت إلى أنه في رحلتين أخريين كانت على متن الطائرة امرأتان يُحتمل أن تكونا شاهدتين في قضية ماكسويل.

ادعاءات كاذبة ومثيرة للجدل

من جانبها، قالت وزارة العدل الأمريكية في بيان نشرته على منصة "إكس"، إن بعض الوثائق تتضمن "ادعاءات كاذبة ومثيرة للجدل" ضد ترامب، قُدمت إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي قبيل انتخابات عام 2020، وأضافت الوزارة أن هذه الادعاءات "لا أساس لها من الصحة"، مؤكدة أنه لو كانت تتمتع بالمصداقية "لكانت استُخدمت بالفعل ضده".

وشدد البيان على أن نشر الوثائق يأتي في إطار التزام الوزارة بالقانون والشفافية، مع مراعاة الحماية القانونية لضحايا إبستين.

وبحسب تقرير "رويترز"، تضم النسخة الأحدث من ملفات إبستين نحو 30 ألف صفحة من الوثائق، إلى جانب عشرات مقاطع الفيديو، مع وجود تنقيحات واسعة، وكان قد عُثر على إبستين ميتًا داخل سجن في نيويورك عام 2019، وخلصت التحقيقات الرسمية إلى أن الوفاة ناجمة عن الانتحار.

كما تضمنت وثائق أخرى رسالة إلكترونية تعود إلى عام 2021، كتبها شخص مجهول الهوية، أفاد فيها بأنه عثر أثناء مراجعته بيانات صادرة من هاتف ستيف بانون، المساعد السابق لترامب، على صورة تجمع ترامب وجيسلين ماكسويل، وحجبت الحكومة أسماء المرسل والمستلم.

وشمل أحد الملفات أيضًا صورة غير واضحة لترامب جالسًا إلى جوار ماكسويل، قالت الوثائق إنها تطابق صورة التُقطت لهما خلال عرض أزياء في نيويورك عام 2000.