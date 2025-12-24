ميلوني: "2025 عام صعب.. لكن لا تقلقوا العام المقبل سيكون أسوأ بكثير"

وكالات

حثت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني موظفي مكتبها في قصر كيجي بروما أمس الثلاثاء، على أخذ قسط وافر من الراحة خلال عطلة عيد الميلاد، لأنهم سيحتاجون إليها نظراً لما يُتوقع أن يكون عاماً حافلاً بالعمل.

قالت ميلوني خلال اجتماعها مع موظفيها في فناء قصر كيجي: "نحن عائلة واحدة، ونخوض معارك طوال العام".

وأضافت مازحة: "لقد كان العام الماضي صعباً علينا جميعاً، لكن لا تقلقوا، فالعام المقبل سيكون أسوأ"، وتابعت: "لذا أنصحكم بالراحة جيداً خلال هذه العطلات، لأننا سنواصل تقديم الدعم لهذا الوطن الاستثنائي".