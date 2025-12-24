إعلان

عقوبات صارمة.. السلطات العراقية تحذر المتورطين بحرب روسيا وأوكرانيا

12:39 م 24/12/2025

السلطات العراقية

صرح رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي فائق زيدان، اليوم الأربعاء، بأن قانون العقوبات العراقي يعاقب بالسجن كل من يلتحق بأي شكل من الأشكال بالقوات المسلحة لدولة أخرى بدون موافقة الحكومة العراقية.

ودعا رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، خلال استقباله اليوم مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي رفقة لجنة الأمر الديواني المعنية بمكافحة تجنيد العراقيين للقتال في روسيا، إلى معالجة أوضاع العراقيين المتورطين في المعارك الجارية في أوكرانيا، حسب بيان مجلس القضاء الأعلى في العراق.

وأفادت تقارير صحفية عراقية بأن المئات من الشباب العراقيين انخرطوا في القتال إلى جانب القوات الروسية في الحرب ضد أوكرانيا من خلال شبكات تجنيد عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مغريات مالية وسقط منهم قتلى ومصابين.

وحذرت السلطات العراقية بفرض عقوبات قانونية وفتح تحقيق لملاحقة شبكات التجنيد التي تتخذ من شبكات التواصل الاجتماعي وسيلة لتجنيد العراقيين.

السلطات العراقية العراق أوكرانيا روسيا

