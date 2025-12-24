إعلان

امرأة أوروبية من بين ضحايا تحطم طائرة الوفد الليبي في تركيا.. ما جنسيتها؟

كتب : مصراوي

01:08 م 24/12/2025

طائرة الوفد الليبي

ذكرت صحيفة كاثيميريني اليونانية اليوم الأربعاء أن امرأة أوروبية كانت من بين الركاب الثمانية الذين لقوا حتهم في حادث تحطم الطائرة (داسو فالكون 50) الخاصة التي كانت تقل رئيس أركان الجيش الليبي، محمد علي أحمد الحداد، أمس الثلاثاء، بعد وقت قصير من إقلاعها من تركيا.

وأشارت وسائل الإعلام التركية أيضا إلى أن المواطنة التي تحمل الجنسية اليونانية كانت من بين أفراد طاقم الطائرة، ولم يتم إبلاغ السفارة اليونانية في أنقرة أن مواطنة يونانية كانت من بين القتلى.

وكانت الرئاسة التركية قد قالت في وقت سابق اليوم الأربعاء إن الطائرة التي كانت تقل رئيس الأركان العامة الليبية محمد علي الحداد أبلغت مركز المراقبة الجوية بوجود عطل كهربائي بها وطلبت هبوطًا اضطراريًا.

جاء ذلك على لسان رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران في تدوينة على منصة "إن سوسيال" التركية، ليلة الثلاثاء الأربعاء، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وقال دوران: "أقلعت طائرة خاصة تقل رئيس الأركان العامة الليبي محمد علي أحمد الحداد، و4 أشخاص مرافقين له، وثلاثة من أفراد الطاقم من مطار أسنبوجا عند الساعة 20:17، وفي الساعة 20:33 أبلغت مركز مراقبة الحركة الجوية عن حالة طوارئ بسبب عطل كهربائي وطلبت هبوطًا اضطراريًا".

طائرة الوفد الليبي تركيا أثينا

