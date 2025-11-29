زيلينسكي يدعو إلى تعزيز الدفاعات الجوية بعد غارات جوية روسية جديدة

كييف- (د ب أ)

ذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت، أن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب العشرات، عندما ضربت روسيا أوكرانيا مجددا بـ 36 صاروخا وحوالي 600 طائرة مسيرة.

وأضاف الرئيس الأوكراني أن الأهداف الرئيسية للهجمات التي وقعت الليلة الماضية كانت البنية التحتية للطاقة وأهداف مدنية.

وتحدث زيلينسكي أيضا عن أضرار واسعة وحرائق في مبان سكنية في كييف والمناطق المحيطة بها وأكد مجددا دعوته لحلفاء أوكرانيا لتعزيز دفاعاتهم.

وكتب زيلينسكي على موقع التواصل الاجتماعي إكس "يجب أن نعمل بدون إضاعة يوم واحد لضمان أن هناك ما يكفي من الصواريخ في أنظمتنا الدفاعية الجوية وأن يكون كل ما هو ضروري لحمايتنا والضغط على روسيا موجودا".

وجاءت الهجمات قبل الجولة الثانية من مفاوضات السلام التي من المقرر أن تبدأ، فيما تكتسب دفعة جديدة بقيادة الولايات المتحدة لإنهاء الحرب زخما الأسبوع الجاري.