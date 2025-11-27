البرلمان الأوروبي يصوت لصالح تعزيز الشفافية بشأن النفوذ الخارجي

(د ب أ)

صوت البرلمان الأوروبي في ستراسبورج لصالح تعزيز الشفافية فيما يخص تأثير دول خارجية على صناعة السياسات داخل الاتحاد الأوروبي.

وبموجب قواعد الشفافية المقترحة، من المقرر أن يتم إلزام جماعات الضغط الممولة من دول غير أوروبية الإفصاح عن تفاصيل أنشطتها في سجلات، كما سيتم ربط سجلات الضغط على المستوى الوطني عبر بوابة مركزية للإتحاد الأوروبي.

وتستند هذه القواعد إلى اقتراح قدمته المفوضية الأوروبية بهدف وضع معايير على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وتأتي القواعد المقترحة استجابة لمخاوف متزايدة بشأن التأثير الأجنبي على العمليات الديمقراطية داخل الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن تطبق القواعد الجديدة على أنشطة مثل الحملات الإعلامية، والمؤتمرات والاجتماعات، فضلا عن الإسهامات في المشاورات أو جلسات الاستماع.

ولن تتأثر بموجب هذه القواعد أنشطة مثل المهام الدبلوماسية الرسمية، والخدمات الإعلامية، والاستشارات القانونية، والأبحاث العلمية.

وشدد البرلمان الأوروبي في بيان على أن نواب البرلمان يسعون لحماية عمل منظمات المجتمع المدني، لذلك، لا يُعتبر التمويل القادم من دول أجنبية والذي لا يرتبط بأنشطة الضغط بمثابة مقابل مالي لممارسة ضغط سياسي.

ومن المتوقع أن تحدد دول الاتحاد الأوروبي موقفها المشترك بشأن هذه القواعد قبل أن تتمكن من بدء المفاوضات النهائية مع البرلمان حول تفاصيل الإصلاح.