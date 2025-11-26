ترامب يتراجع عن تحديد موعد نهائي للتوصل إلى سلام في أوكرانيا



وكالات

تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن الموعد النهائي الذي حدده في وقت سابق لأوكرانيا للموافقة على خطة سلام تدعمها الولايات المتحدة بحلول الخميس.



وقال ترامب: "الموعد النهائي بالنسبة لي هو عندما يُنجز الأمر"، مضيفا أن المفاوضين الأمريكيين يحرزون تقدما في المناقشات مع روسيا وأوكرانيا، وأن موسكو وافقت على بعض التنازلات.

كان ترامب قد أكد في مقابلة، الجمعة، أن إدارته حددت الخميس المقبل موعدا نهائيا لكي توافق أوكرانيا على خطة البيت الأبيض المكونة من 28 نقطة لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.

قال في مقابلة إذاعية مع "فوكس نيوز": "لقد حددت الكثير من المواعيد النهائية، ولكن إذا سارت الأمور على ما يرام، قد يتم تمديد المهل النهائية لكن يوم الخميس هو الموعد النهائي".

والثلاثاء قال الرئيس الأمريكي، إن مبعوثه ستيف ويتكوف سيجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، كما أن صهره جاريد كوشنر سيشارك أيضا.

كان ترامب قد ذكر في وقت سابق الثلاثاء، أنه سيوفد مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، في ظل سعي البيت الأبيض لإنجاز اتفاق يضع حدا للحرب في أوكرانيا.

كتب ترامب على منصته تروث سوشال: "هناك بضع نقاط خلاف متبقية فقط"، إلا أن تفاؤله قوبل بتشكيك أوروبي مع تواصل الضربات الصاروخية الروسية على كييف.

ويأمل ترامب في عقد لقاء قريبا مع بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، موضحا: "إنما فقط عند إبرام اتفاق إنهاء هذه الحرب أو بلوغ المراحل النهائية من المناقشات".

وفي تصريح أدلى به في البيت الأبيض، قال ترامب: "الأمر ليس سهلا، لكن أعتقد أننا قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق. سنرى"، وفقا لسكاي نيوز.