تقدم في مفاوضات جنيف.. وزيلينسكي يشكر ترامب بعد اتهامات بـ"الجحود"

اجتمع وفدا الولايات المتحدة وأوكرانيا، اليوم الأحد، في جنيف بسويسرا لمناقشة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب، بحضور مستشاري الأمن القومي من بريطانيا وفرنسا وألمانيا.

وصرّح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي يقود وفد التفاوض في جنيف، بأن محادثات اليوم مع أوكرانيا كانت الأفضل منذ عودة ترامب إلى السلطة في يناير الماضي.

وأشار روبيو، إلى أنه سيجري إدخال تعديلات على الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، من أجل التوصل إلى صيغة ترضي واشنطن وكييف.

وأضاف روبيو للصحفيين: "يبدو أنه سيتحتم في النهاية توقيع ترامب وزيلينسكي على ذلك، رغم شعوري براحة كبيرة بشأن حدوث ذلك بسبب التقدم الذي أحرزناه اليوم".

بدوره، حرص رئيس الوفد الأوكراني المفاوض في جنيف أندريه يرماك، على توجيه الشكر للرئيس الأمريكي لالتزامه تجاه كييف، مؤكدا تحقيق تقدم خلال المباحثات واقترابهم من "تحقيق سلام عادل".

بعدما انتقد "جحوده".. زيلينسكي يشكر ترامب

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه بلاده ممتنة للولايات المتحدة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمساعدته التي أنقذت أرواح الأوكرانيين.

وعبّر زيلينسكي، عن شكره للقادة الأوروبيين وأعضاء مجموعة السبع ومجموعة العشرين، الذين يساعدون كييف في حماية الأرواح، مؤكدا على أن من المهم الحفاظ على دعمهم.

في الوقت نفسه، ذكّر زيلينسكي في منشور على قناته بمنصة "تيليجرام"، بأهمية عدم نسيان الهدف الرئيسي المتمثل في وقف الحرب الروسية وعدم السماح بتجددها، مؤكدا أن جهود موسكو لإطالة أمد الحرب يُظهر أن الأمر لا يتعلق بالأراضي بالنسبة إلى روسيا.

وأوضح الرئيس الأوكراني: "بالنسبة إلى موسكو، يتعلق الأمر بـ(الحق في الحرب وإخضاع الآخرين) وانعدام الأمن السياسي".

وشدد زيلينسكي، على ضرورة العمل بعناية على كل نقطة في خطط إنهاء الحرب وكل خطوة نحو السلام، بشكل صحيح، يضمن إنهاءها ومنع تجددها.

ترامب ينتقد "جحود" زيلينسكي والأوروبيين

في وقت سابق من اليوم، انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عدم تعبير القيادة الأوكرانية عن امتنانها للولايات المتحدة وإدارته، في ظل ما تقدمه من مساعدة.

في الوقت نفسه، انتقد ترامب، في منشور على حسابه بمنصة" تروث سوشيال"، القادة الأوروبيين لاستمرارهم في استيراد الغاز الروسي، بينما تواصل إدارته بيع الأسلحة لهم لتقديمها إلى أوكرانيا في حربها ضد موسكو.