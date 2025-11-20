سفارة بلجيكا بالقاهرة تنظم احتفالية بمناسبة "عيد الملك"

أقام سفير بلجيكا بالقاهرة بارت دى جروف وحرمه شيمين ثاكور، مساء أول أمس الثلاثاء، حفل استقبال بمقر إقامتهما بمناسبة عيد الملك.

أكد السفير خلال كلمته فى الحفل، أن مصر تعد شريكا استراتيجيا لكل من الاتحاد الأوروبى وبلجيكا ويتضح ذلك فى غزة حيث أعرب الملك فيليب ملك بلجيكا، فى خطابه إلى الشعب فى يوليو بشكل صريح عن دعمنا السلام وندد بالانتهاكات الإنسانية الجسيمة فى غزة، حيث يموت المدنيون الأبرياء جوعا ويقتلون تحت القصف ووصف ذلك بأنه "عار على الإنسانية".

حضر الحفل: الأمير محمد على حفيد الملك فاروق، ومدير مكتب "الأونروا" فى مصر سحر الجبورى، والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة فى مصر إيلينا بانوفا.

كما حضر عدد من السفراء منهم: الأردن، تركيا، العراق، إسبانيا، البرتغال، سلطنة عُمان، الأرجنتين، صربيا، قبرص، تايلاند، ألبانيا، كازاخستان، الفاتيكان، الدنمارك، لبنان، اليابان، المجر، كوريا الجنوبية، أستراليا، ألمانيا، فنلندا، سلوفينيا، أذربيجان، جورجيا، التشيك، هولندا، الدومينيكان، استونيا، النمسا، بلغاريا، أوكرانيا.