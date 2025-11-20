مسؤول أمريكي يكشف موعد وصول القوة الدولية الى غزة

كشف مسؤول أمريكي لقناة آي 24 نيوز العبرية، موعد وصول القوة متعددة الجنسيات إلى قطاع غزة بعد موافقة مجلس الأمن الدولي على نشرها.

وقال المسؤول الأمريكي الأربعاء، أنه من المتوقع وصول الدفعة الأولى من الجنود إلى قطاع غزة مطلع عام 2026.

وأكد المسؤول الأمريكي، أن 5 دول أعربت عن اهتمامها بإرسال جنود لصالح متعددة الجنسيات، دون أن يحدد أية دول يقصد.

ونقلت القناة الإسرائيلية، عن مصدر أمريكي آخر، أن أذربيجان وإندونيسيا هما حالياً الدولتان الأكثر احتمالاً لإرسال جنودها داخل قطاع غزة.

وصوّت مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، لصالح مشروع القرار الأمريكي الذي يدعم خطة دونالد ترامب بشأن غزة، حيث أيّد 13 عضوا القرار، في حين امتنع المندوبان الروسي والصيني عن التصويت.