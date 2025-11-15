ترامب يسحب دعمه للجمهورية جرين بعد انتقادها تعامله مع قضية إبستين

واشنطن- (د ب أ)

سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه للجمهورية اليمينية المتطرفة مارجوري تايلور جرين، بعد أن انتقدت مؤيدته منذ فترة طويلة تعامله مع القضية التي تتعلق بجيفري إبستين، المتهم بالتحرش الجنسي.

وفي منشور طويل على منصته/تروث سوشيال/، نأى ترامب بنفسه بشكل واضح عن عضو الكونجرس، التي تشغل مقعدا في مجلس النواب عن الدائرة الـ 14، في ولاية جورجيا الأمريكية، والتي كانت حتى وقت قريب واحدة من أكبر مؤيديه.

وكتب ترامب "كل ما أراه هو أن مارجوري الحمقاء لا تفعل سوى الشكوى، الشكوى، الشكوى!".

وأضاف "لا يمكن الرد على مكالمة مجنونة ثرثارة كل يوم. المحافظون الآخرون سئموا منها ومن تصرفاتها".

وتعهد بأنه إذا تم العثور على مرشح مناسب قادر على هزيمة جرين في الانتخابات التمهيدية على مقعدها في جورجيا، فسوف يدعم هذا الشخص بكل قوته.

ومنذ سنوات، برزت كمؤيدة متحمسة لترامب ومواقفه المحافظة للغاية، على سبيل المثال، فيما بتعلق بالإجهاض وقوانين الأسلحة بالإضافة إلى سياسة الهجرة- ودأبت على الإدلاء بتصريحات تمجد العنف وتستخدم لغة عنصرية.

غير أنها مؤخرا، اتخذت موقفا عدائيا تجاه الرئيس وطالبت مع مجموعة صغيرة من الجمهوريين، بالإفراج الكامل عن جميع الملفات المتعلقة بالفضيحة الجنسية لجيفري إبستين وهو مطلب يدعمه الديمقراطيون في الكونجرس بشدة.