صدمة لـ"نتنياهو".. 85% من الإسرائيليين يرفضون منحه العفو

كتب : مصراوي

09:34 م 14/11/2025

بنيامين نتنياهو

وكالات

كشفت دراسة حديثة أجرتها شركة "سكوبر" المتخصصة في رصد وتحليل تفاعلات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، عن معارضة واسعة لمنح رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عفواً، حيث أظهرت النتائج أن 85% من المشاركين في النقاش رفضوا الفكرة، مقابل 15% فقط أيدوا منح العفو.

وأكد موقع "i24" الإسرائيلي، أن الدراسة رصدت نحو 21 ألف إشارة مرتبطة بالقضية، وقرابة 340 ألف تفاعل.

ووفقًا للموقع العبري، الدراسة أوضحت أن النقاش انقسم إلى ثلاث مجموعات، وهم معارضون للعفو يمثلون غالبية واضحة، ومؤيدون له، إلى جانب فئة تدعو إلى استكمال الإجراءات القضائية حتى نهايتها، معتبرة أن العفو يفرغ العملية القانونية من مضمونها.

وأشار الموقع الإسرائيلي، إلى أن الجدل تصاعد عقب الرسالة التي تلقاها الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ من نظيره الأمريكي دونالد ترامب مطلع الأسبوع، والتي دعاه فيها إلى النظر في إصدار عفو عن نتنياهو.

وأوضح موقع "i24"، أن المعارضون في المجتمع الإسرائيلي، أكدوا على ضرورة احترام العملية القانونية، وربطوا رفضهم بقيم المسؤولية الشخصية ونزاهة الحكم.

الإسرائيليون يرفضون منح نتنياهو العفو بنيامين نتنياهو إصدار عفو عن نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي صدمة لنتنياهو

