قطر: ملتزمون بالعمل على تطبيق خطة ترامب لإنهاء الحرب بغزة

وكالات

قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن يوم أمس الاثنين شهد 4 ساعات من المفاوضات الدقيقة في شرم الشيخ بشأن حرب غزة.

وأضاف الأنصاري، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي اليوم الثلاثاء، أن جولة المفاوضات بشأن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استؤنفت اليوم في شرم الشيخ.

وأكد التزام دولة قطر بالعمل على الدفع بخطة الرئيس الأمريكي وإنهاء الحرب على غزة، مضيفًا "ملتزمون بالوصول إلى نهاية لحرب غزة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإيصال المساعدات".

وذكر المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أن تفاصيل كثيرة من خطة ترامب لا تزال بحاجة إلى التوافق عليها.

وانطلقت صباح اليوم الثلاثاء الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس في مدينة شرم الشيخ.