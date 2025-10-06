إعلان

إصابة 17 شخصا إثرإطلاق نار بمدينة سيدني في أستراليا- صور

كتب : مصراوي

04:33 ص 06/10/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    إطلاق نار بمدينة سيدني بأستراليا
  • عرض 5 صورة
    إطلاق نار بمدينة سيدني بأستراليا
  • عرض 5 صورة
    إطلاق نار بمدينة سيدني بأستراليا
  • عرض 5 صورة
    إطلاق نار بمدينة سيدني بأستراليا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أصيب في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، ما لا يقل عن 17 شخصا في حادث إطلاق نار بمدينة سيدني، فيما اعتقلت الشرطة رجلا يبلغ من العمر 60 عاما للاشتباه بتورطه في الهجوم.

وقالت شرطة المدينة، إنه ألقي القبض على رجل يبلغ من العمر 60 عاما بعد إطلاق حوالي 100 طلقة نارية في غرب سيدني، وفقا لروسيا اليوم.

وأسفر الهجوم عن إصابة ما لا يقل عن 17 شخصا، فيما ذكرت أجهزة إنفاذ القانون أن إطلاق النار تم بشكل عشوائي على المركبات المارة، بما فيها سيارات الشرطة.

وتم إغلاق الشوارع وسط عملية كبيرة للشرطة في حي كرويدون بارك، ولم ترد أنباء عن إصابة أي من أفراد الشرطة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إطلاق نار بمدينة سيدني بأستراليا إطلاق نار بمدينة سيدني أستراليا إطلاق نار

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

عاجل - أول رد من "الآثار" حول سرقة لوحة أثرية من منطقة سقارة
بعد مقتل 3 فتيات في بث مباشر.. أخطر 10 حوادث على مواقع التواصل
58 جنيها للكيلو في المزرعة.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن
بعد مقتل 3 فتيات في بث مباشر.. أخطر 10 حوادث على مواقع التواصل