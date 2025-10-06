إصابة 17 شخصا إثرإطلاق نار بمدينة سيدني في أستراليا- صور

روما تشتعل في اليوم الرابع من احتجاجات دعم غزة |صور



أصيب في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، ما لا يقل عن 17 شخصا في حادث إطلاق نار بمدينة سيدني، فيما اعتقلت الشرطة رجلا يبلغ من العمر 60 عاما للاشتباه بتورطه في الهجوم.

وقالت شرطة المدينة، إنه ألقي القبض على رجل يبلغ من العمر 60 عاما بعد إطلاق حوالي 100 طلقة نارية في غرب سيدني، وفقا لروسيا اليوم.

وأسفر الهجوم عن إصابة ما لا يقل عن 17 شخصا، فيما ذكرت أجهزة إنفاذ القانون أن إطلاق النار تم بشكل عشوائي على المركبات المارة، بما فيها سيارات الشرطة.

وتم إغلاق الشوارع وسط عملية كبيرة للشرطة في حي كرويدون بارك، ولم ترد أنباء عن إصابة أي من أفراد الشرطة.