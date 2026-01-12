نعت الفنانة حنان عادل، والدة الفنان أحمد عبدالحميد، حفيدتها، التي رحلت عن عالمنا منذ أيام.

وكتبت "حنان" عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك: "11 شهر وأنا كل يوم يتجدد أملي في حياتك، كنت بكلمك وأنا حاسة إنك سامعاني وشايفاني وهتقومي، استنيني أنا جايالك بسرعة وهلعب معاكي كتير يا روح قلبي".

ووجهت حنان عادل رسالة لزوجها الراحل الذي توفي الشهر الماضي، قائلة: "يا بختك يا عم محمد أخدت أحلى هدية تطمني أكتر على مكانتك عند ربنا، وده عزائي الوحيد".

وكان الفنان أحمد عبدالحميد قد أعلن منذ أيام، وفاة ابنته الوحيدة "ليلى"، بعد أشهر من دخولها العناية المركزة بإحدى المستشفيات.

كما رحل الماكيير محمد عبدالحميد، والد الفنان أحمد عبدالحميد، الشهر الماضي، بعد صراع مع المرض.