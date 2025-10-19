قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن الوزير ماركو روبيو أكد لوزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي، أهمية الشراكة بين الولايات المتحدة ومصر، خاصة أنها تشمل تعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف المتحدث، مصر لعبت دورًا مهمًا في المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وإعادة الرهائن، ومعالجة الأزمة الإنسانية في غزة، بالإضافة إلى جهودها وتعاونها لإنهاء الصراع في السودان.

وأكد أن احترام وصون الحريات الأساسية من شأنه تعزيز الشراكة والعلاقات المصرية الأمريكية.

وفي 13 أكتوبر، أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إن مصر كان لها دور حقيقي في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، كما ستقوم بدور حيوي في المراحل القادم، قال: "الشراكة طويلة مع مصر وممتنون لشراكتهم وقيادتهم".

ووصف قمة شرم الشيخ، أنها من بين الأيام المهمة للسلام العالمي منذ أكثر من 100 عام.

في مطلع شهر أكتوبر الجاري، ناقش الوزيران ربيو وعبد العاطي الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والتطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية والجهود الساعية إلى وقف الحرب في قطاع غزة، بالإضافة التنسيق والتعاون المهم بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي ودونالد ترامب.

كما تطرقا إلى الترتيبات الخاصة بقمة شرم الشيخ التي عقدت يوم 13 أكتوبر 2025 بحضور أكثر من 20 من قادة العالم، حيث تم التوقيع على وثيقة اتفاق إنهاء الحرب في غزة من جانب مصر وقطر وتركيا.

وكان لمصر دور بالغ الأهمية في إعلان إنهاء الحرب في غزة، إذ دعت إلى مؤتمر القاهرة للسلام في أكتوبر2023، وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي وقتها، الرفض التام لمقترح التهجير القسري للفلسطينيين إلى مصر أو الأردن، وهو ما كان مطروحا منذ فترة حكم الرئيس الأمريكي بايدن.

ومنذ تلك الفترة، كان لمصر كوسيط رئيسي دورها المحوري حيث ساهمت مع قطر والإدارة الأمريكية السابقة والحالية في التوصل إلى اتفاقات هدنة، أولها كان في نوفمبر 2023 التي استمرت أسبوعا.

وفي قمة شرم الشيخ، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة نشر قوة دولية في قطاع غزة، معبرًا عن رغبته في إضفاء شرعية دولية على صفقة إنهاء الحرب عن طريق مجلس الأمن.

كما وصف الاتفاق بأنه يفتح مرحلة جديدة من السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأعلن السيسي، أن مصر ستستضيف قمة إعمار غزة في وقت لاحق في إطار مواصلة التنسيق مع الأطراف لضمان تنفيذ بنود الاتفاق.

وأشاد ترامب بدور مصر في إتمام الاتفاق: "القاهرة قامت بعمل رائع".