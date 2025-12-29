ترامب:نزع سلاح حماس شرط أساسي لبدء المرحلة الثانية من خطة السلام

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعمل على بدء المرحلة الثانية من خطة السلام في قطاع غزة في أسرع وقت ممكن.

وأكد ترامب خلال اجتماعه مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين، أنه يعتزم الانتقال بسرعة كبيرة إلى المرحلة المقبلة، مشددًا على أن نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية "حماس" شرطا أساسيا.

وأضاف ترامب أنه يرحب بمشاركة تركيا في مجلس السلام الخاص بقطاع غزة، معتبرًا أن ذلك سيكون أمرا رائعا.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى إمكانية مشاركة أنقرة في قوة الاستقرار الدولية في القطاع، مركدًا أنه سيناقش هذا الأمر مع نتنياهو.

وتتضمن المرحلة الثانية من الاتفاق نزع سلاح حماس، وبدء عملية إعادة الإعمار، وإقامة نظام حكم لما بعد الحرب.، إنشاء مجلس سلام برئاسة ترامب، وبمشاركة عدد من قادة العالم.