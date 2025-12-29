إعلان

ترامب: الرئيس السوري يقوم بعمل جيد وآمل أن يصبح نتنياهو على وفاق معه

كتب : مصراوي

10:23 م 29/12/2025

دونالد ترامب وأحمد الشرع

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس السوري الجديد "يبذل جهدًا كبيرًا ويقوم بعمل جيد"، معربًا عن أمله في التوصل إلى اتفاق بين سوريا وإسرائيل.

وأضاف ترامب خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في منتجع مارالاغو أنه يتمنى أن يكون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على وفاق مع سوريا، وأن تشهد البلاد نهضة جديدة، مشيرًا إلى أن تحسين الأوضاع مع نتنياهو في الملف السوري أمر يأمل حدوثه خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن رفع العقوبات عن سوريا جاء لأنه "من دون ذلك لم تكن لديها أي فرصة للصمود"، مؤكدًا أن بلاده "تريد أن ترى سوريا تنجو وتستعيد عافيتها".

دونالد ترامب أحمد الشرع سوريا بنيامين نتنياهو

