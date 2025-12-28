الصومال: لن نكون طرفًا في أي مسعى لتهجير الفلسطينيين من أرضهم

مسؤولون سوريون: انفجار مسجد حمص قد يكون ناتجًا عن هجوم انتحاري أو متفجرات

انطلق قبل قليل الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، برئاسة السفير حمد الزعابي، مندوب دولة الإمارات لدى الجامعة العربية، وبمشاركة السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد ورئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وذلك لبحث التطورات المتعلقة بإعلان إسرائيل الاعتراف بما يُسمى "أرض الصومال"، بناءً على طلب جمهورية الصومال وتأييد الدول العربية الأعضاء.

وأكد السفير علي عبدي اواري مندوب الصومال لدى جامعة الدول العربية، أن اجتماع اليوم يأتي في ظرف بالغ الخطورة للتباحث حول اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على وحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية.

كما أكد خلال كلمته أمام الدورة الاستثنائية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين؛ أن ما أعلنت عنه حكومة الاحتلال الإسرائيلي من اعتراف مزعوم بإقليم الشمال الغربي بالصومال - ما يسمى "إقليم أرض الصومال" هو عمل عدواني واستفزازي ومرفوض جملة وتفصيلا، ويشكل انتهاكا فاضحا وغير مسبوق للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة، ولميثاق جامعة الدول العربية والإتحاد الإفريقي، ويمثل تحديا سافرًا لإرادة المجتمع الدولي واستخفافا بالنظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول.

وقال السفير الصومالي، إن هذا الإجراء الإسرائيلي يعتبر باطلا و مرفوضا وعديم الأثر، ولن يغير من الحقيقة الثابتة، وهي أن إقليم الشمال الغربي المسمى ب "أرض الصومال" جزء لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، وأن وحدتنا الوطنية غير قابلة للمساومة أو التفكيك.

وأضاف أن هذا التصرف الخطير لا يمكن فصله عن نهج عدواني مستمر يسعى إليه الإحتلال الإسرائيلي أساسه تقويض شرعية الدول وإشاعة الفوضى ودعم النزعات الانفصالية، مشيرا إلى حرب الإبادة التي شنها الإحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الشقيق، وها هو اليوم يعمل على دعم كيان انفصالي في الصومال سعيا في تحقيق التهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضه.

وفي الإطار ذاته أكد أن الصومال لن يكون طرفا في أي مسعى لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من أرضهم، وسنعمل خلال فترة عضويته في مجلس الأمن 2025-2026 وخلال رئاسته الدورية للمجلس في شهر يناير 2026 على إفشال تلك الخطط والوقوف في وجه الأطماع الإسرائيلية الفجة.

كما أوضح أن الصومال لا يرى في هذه الخطوة مجرد اعتداء إسرائيلي آخر على دولة عربية أخرى بل يعتبره اعتداء مباشراً ومساسًا بالأمن القومي العربي ككل، وأمن الملاحة في البحر الأحمر.

واختتم حديثه أن جمهورية الصومال الفيدرالية تدعو الدول العربية الشقيقة إلى الوقوف بحزم ضد هذه الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة ضد دولنا العربية، والعمل على وضع سياسات جادة للحد دون تكرارها واستمرارها.