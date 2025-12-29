حماس توجه رسالة قوية لـ"ترامب" بعد اجتماعه مع نتنياهو

وجهت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" رسالة قوية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد اجتماعه مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في مارالاجو بولاية فلوريدا الأمريكية.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمد نزّال، إنه ليس معقولا أن يتم التعامل مع اتفاق مهم واختزاله مع جثة الأسير الأخير، مؤكدًا أنه ليس من مصلحتهم الاحتفاظ بالجثة الأخيرة ولكن أسباب لوجستية تمنع الوصول إليه.

وطالب نزّال خلال تصريحات لقناة الجزيرة، اليوم الإثنين، من الإدارة الأمريكية التدخل بحزم وحسم للمضي قدما في اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن الاستجابة لابتزاز ومطالب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لا تخدم المنطقة ولا خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وقف الحرب.

وأوضح نزّال، أنه لا أحد يعرف تصور إدارة ترامب لحسم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، قائلا: "إذا أراد ترامب حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي فعليه أن يقدم صورة متكاملة وعادلة".

وتابع عضو المكتب السياسي لحماس:"لا نستطيع خداع أنفسنا والواقعية تفرض علينا ضرورة حل الأزمة في غزة من خلال حلول عملية".

وأشار محمد نزّال، إلى أن المقاومة تعاملت بمرونة حول القضايا العالقة وهناك مأزق يواجه الإدارة الأمريكية في ظل رفض الدول الإنضمام لقوة الاستقرار.

وفي وقت سابق، قال ترامب خلال اجتماعه مع نتنياهو اليوم الاثنين، إنه سيعمل على بدء المرحلة الثانية من خطة السلام في قطاع غزة في أسرع وقت ممكن.

وأكد ترامب، أنه يعتزم الانتقال بسرعة كبيرة إلى المرحلة المقبلة، مشددًا على أن نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية "حماس" شرطا أساسيا.

ورحب ترامب بمشاركة تركيا في مجلس السلام الخاص بقطاع غزة، معتبرًا أن ذلك سيكون أمرا رائعا، وأنه سيناقش هذا الأمر مع نتنياهو.