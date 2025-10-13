إعلان

الجهاد الإسلامي: لن يسقط هدف تحرير أسرانا البواسل من أولويات المقاومة

كتب : مصراوي

05:36 م 13/10/2025

زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي ال

وكالات

قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، إن ما تمّ تحقيقه اليوم الإثنين لم يكن ليتم لو لا رجال المقاومة وبسالتهم ولو لا وحدة الشعب الفلسطيني خلف مقاومته.

وأضاف الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، خلال تصريحات إعلامية اليوم، "كنا نأمل أن تكون النتائج أفضل لكن شعبنا ليس بعيداً عن إدراك موازين القوى والعوامل الكثيرة التي أحاطت بشعبنا في غزة على وجه الخصوص".

وأكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، أن أولوية المقاومة الإسلامية هي تحرير الأسرى الفلسطينين، مضيفًا: "لن يسقط هدف تحرير باقي أسرانا البواسل من أولويات المقاومة".

وفي وقت سابق، ونشر مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس، اليوم، قوائم بأسماء الأسرى الفلسطينيين الذين تم الإفراج عنهم من سجون الاحتلال في إطار صفقة تبادل الأسرى المرتقبة.

وقال المكتب، إن القوائم تضم 1,968 أسيرًا فلسطينيًا من مختلف الفئات، بينهم 1,718 أسيرًا من قطاع غزة، جرى اعتقالهم خلال العملية البرية الإسرائيلية الأخيرة، وتم الإفراج عنهم ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وذكر أن القائمة الثانية تضم 250 أسيرًا من المحكومين والموقوفين في سجون الاحتلال، مشيرًا إلى أن عملية الإفراج تمت على مراحل وفقًا للترتيبات الميدانية المتفق عليها بين الجانبين.

