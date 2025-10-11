رئيس بلدية خان يونس: 85% من المحافظة مُدمر

وكالات

أعلن رئيس بلدية خان يونس، علاء الدين البطة، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن 85% من المحافظة مُدمر.

وأضاف أن نحو 400 ألف طن ركام يجب إزالتها من شوارع المدينة، مؤكدًا أن 300 كيلومتر من شبكات المياه مُدمر.

وأشار البطة، إلى أن 75% من شبكة الصرف الصحي في المدينة مدمر، مردفًا أن على البلدية التعامل مع أكثر من 350 ألف طن من النفايات في خان يونس.

وذكر أن البلدية لديها 9 فرق تعمل على فتح الطرق لكنها تحتاج إلى وقود الديزل لإنجاز المهمة، مشددًا على الحاجة إلى آليات حديثة للتعامل مع الركام.

كما أضاف رئيس بلدية خان يونس، أن البلدية تحتاج إلى مولدات كهرباء لاستبدال المولدات المدمرة والمتهالكة.