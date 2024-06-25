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BBC

بـ51 درجة مئوية.. انصهار المخاريط المرورية بسبب الطقس الحار في الكويت

10:43 م الثلاثاء 25 يونيو 2024

انصهار المخاريط المرورية صورة من الفيديو

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بـ51 درجة مئوية.. انصهار المخاريط المرورية بسبب الطقس الحار في الكويت

وكالات

وسط حالة الطقس الحار المتطرف التي تمر بها المنطقة العربية هذا العام، سجلت دولة الكويت ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة، إذ تخطت في بعض الأحيان 50 درجة مئوية.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تُظهر آثار درجات الحرارة المرتفعة في بعض المناطق بالكويت والتي تسببت في انصهار المخاريط المرورية على الطرق السريعة.

ووفقا لنشرة هيئة الأرصاد الجوية الكويتية، فإن درجات الحرارة فاقت عتبة الـ 45 درجة مئوية في جميع المناطق، فيما سجلت بعض المدن درجات حرارة بلغت 51 درجة مئوية.

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