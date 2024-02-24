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BBC

أردوغان: الغرب ومجلس الأمن لم يبذلا جهدًا مُجديًا لوقف الوحشية الإسرائيلية

08:19 م السبت 24 فبراير 2024

رجب طيب أردوغان

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أنقرة - (د ب أ)

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، موقف الغرب ومجلس الأمن الدولي تجاه الحرب في غزة.

ولفت أردوغان في كلمة ألقاها أمام تجمع انتخابي بولاية صقاريا شمالي تركيا إلى "بقاء المجتمع الدولي مكتوف الأيدي حيال المجازر الإسرائيلية المتواصلة منذ 140 يوما في غزة، وعدم القيام بأي جهد مجد لوقف هذه الوحشية"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وقال أردوغان إن "العالم يكتفي بمشاهدة جرائم إسرائيل ضد الإنسانية طوال 140 يوما لدرجة أن مجلس الأمن الدولي لا يدعوها إلى وقف فوري لإطلاق النار ويعجز عن ذلك".

وأضاف أن "القوى الغربية ومجلس الأمن لم يبذلا جهدا مجديا لوقف الوحشية الإسرائيلية".

ولفت إلى أن "القوى الغربية تواصل تقديم كافة أنواع الدعم بالأسلحة لجيش الاحتلال الإسرائيلي".

تركيا رجب طيب اردوغان مجلس الأمن الاحتلال الإسرائيلي حرب غزة

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