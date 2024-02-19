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BBC

البرازيل تهاجم إسرائيل بعد بيانها عن لولا دي سيلفا وإعلانها "غير مرغوب فيه"

09:53 م الإثنين 19 فبراير 2024

الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا

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مصراوي

قال صرح سيلسو أموريم، مستشار الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولو دا سيلفا اليوم الاثنين، إن قرار إسرائيل إعلان رئيس البرازيل شخصا غير مرغوب فيه هو أمر سخيف.

ونقل موقع G1 الإخباري عن المستشار قوله: "هذا سخيف. إنه قرار يقوي عزلة إسرائيل فقط"، موضحا أنه في الوقت الحالي الشخصية غير المرغوب فيها هي إسرائيل.

كانت قناة i24 التلفزيونية الإسرائيلية قالت إن وزير الخارجية يسرائيل كاتس أعلن بأن الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا شخصا غير مرغوب فيه، بسبب تشبيهه الحرب في قطاع غزة بالمحرقة النازية.

واستدعى كاتس السفير البرازيلي لدى إسرائيل فريدريكو ماير ووبخه فيما يتعلق بتصريحات لولا دا سيلفا.

البرازيل الاحتلال الإسرائيلي لولو دا سيلفا

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